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Yusuf Erdoğan ve Matus Bero taraftarlarla buluştu

Trabzonsporlu futbolcular Yusuf Erdoğan ve Matus Bero, taraftarlarla fotoğraf çektirdi, bol bol imza dağıttı.
15:4631 Mart 2017
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Yusuf Erdoğan ve Matus Bero taraftarlarla buluştu

Trabzonsporlu futbolcular Yusuf Erdoğan ve Matus Bero, bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) katıldıkları etkinlikte taraftarlarla fotoğraf çektirdi, bol bol imza dağıttı. 6. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı kapsamında KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'deki İŞKUR standında düzenlen imza gününe katılan Yusuf Erdoğan ve Matus Bero yoğun ilgi ile karşılaşırken, hayranlarına bol bol imza dağıttılar. Futbolcularla resim çektirme yarışına giren taraftarlar zaman zaman izdihama neden olurken, bordo mavili futbolcular gördükleri ilgi karşısında son derece memnun olduklarını söylediler.

Yaklaşık 30 dakika hayranlarıyla bir araya gelen futbolcular bir yandan imza dağıtırken bir yandan da kendilerine yöneltilen soruları cevapladılar. Renkli görüntülerin yaşandığı imza gününde futbolcuların hayli moralli oldukları gözlendi.

Etiketler
bero trabzonspor yusuf erdoğan
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