Zonguldak Kömürspor’un hedefi play off

Spor Toto 2. Lig Lig Beyaz Grup takımı Zonguldak Kömürspor, play off için kenetlendi.

Geçen hafta konuk olduğu Anadolu Üsküdar’ı 2-0 yenen Zonguldak Kömürspor’da alınan sonuç ve oynanan futbol teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Kulüp Başkanı Süleyman Caner, 2 Nisan’da sahalarında Keçiörengücü ile oynayacakları maçın önemli olduğunu ifade ederken şöyle konuştu:

“Bu müsabaka bizim için kilit bir maç. Takım bu maça kenetlendi. Hepimiz galibiyeti hedefliyoruz. Taraftarımız bizim yalnız bırakmayacaktır. Oyuncularımız en iyisin yapmak için sahaya çıkacaklar. İnşallah 3 puanla sahadan ayrılmak nasip olur. Burada alınacak 3 puan bizi play off’a daha da yaklaştıracaktır.”