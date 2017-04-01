15 yaş altı çocukların yüzde 31’i uyuşturucu kullanıyor

IAAF Çocuk Atletizmi Antrenör Eğitim Semineri, Antalya’da başladı. Seminerde çocukların tütün ve uyuşturucuya bağımlılığı hakkında konuşan Tütünsüz Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, Türkiye’de tütün ve tütün ürünlerine yılda 50 milyar Dolar harcandığını ifade etti.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin(IAAF) 196 ülkede uyguladığı “IAAF Çocuk Atletizmi Antrenör Eğitim Semineri”, Antalya'da başladı. 2014 yılından itibaren Türkiye Atletizm Federasyonu'nun uygulamaya koyduğu seminerde katılan antrenörlere 4 adet sertifika veriliyor. Seminerde antrenörlere dopingin zararları, madde bağımlılığı, sporda çocuklara psikolojik yaklaşımın nasıl olması gerektiği ve ‘Fair-Play, Geçmişine Değer Vermeyenler Geleceklerine Yön Veremez’ sloganıyla eskimeyen değerler konularında eğitimler veriliyor. Seminerde konuşan Tütünsüz Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, Türkiye'de tütün ve tütün ürünlerine yılda 50 milyar doların harcandığını söyledi.

“Uyuşturucu kullanan 15 yaş altı çocuk oranı yüzde 31”

Türkiye’de yapılan araştırmalarda uyuşturucu kullanan 15 yaş altı çocukların yüzde 31 oranında olduğunu söyleyen Tütünsüz Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, “Ülkemizde yapılan araştırmalarda uyuşturucu bağımlılığının yaklaşık 3'te birinin 15 yaş altında başladığı tespit edildi. Bu bizi uyaran çok önemli bir tablo, 15 yaş altı dediğiniz 8-10 yaşlarında küçük çocuklarımız. Yine yüzde 43'ünün 16-20 yaş arasında başladığı ortaya çıktı. O da çok acı bir tablo. Bunlarda lise son sınıf ve üniversite birinci sınıf çocuklarımız. O yüzden bu vahim tabloyu görüp toplum olarak önlem almamız gerekiyor” dedi.

“Tütün ve tütün ürünlerine yılda 50 milyar Dolar harcanıyor”

Türkiye'de tütün ve tütün ürünlerine yılda 50 milyar Dolar harcandığını ifade eden Sunguroğlu, “Ülkemizde milyonlarca sigara bağımlısı var. Biz yılda yaklaşık 20 milyar Dolar yabancı sigaraya para ödüyoruz. Bir 20 milyar Dolar da sigaradan, tütün mamullerinden kaynaklanan hastalıkların teşhis ve tedavisine harcıyoruz. Yaklaşık 10 milyar Dolar da iş gücü kaybı var sigaradan kaynaklanan. Hastalıklar da var. Bunlar kanser çeşitleri, akciğer kanseri başta olmak üzere, kalp damar hastalıkları, solunum sistemleri, akciğer hastalıkları bunların büyük bir bölümü ölümcül. Toplamda yılda 50 milyar Dolar harcıyoruz. Türkiye'nin bütün iç ve dış borçlarını birkaç yüz milyar dolar olduğunu dikkate alırsak, gerçekten yılda 50 milyar Dolar bu şekilde yakıp havaya atamamız ülke ekonomisi açısından büyük bir ziyan” diye konuştu.

“Örümceklere uyuşturucu deneyi”

Uyuşturucuyla ilgili örümcekler üzerinde yapılan bir deney hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Sunguroğlu, “Üniversiteler de yapılan araştırmalar derleyip topladım. Uyuşturucu madde olarak kullanılan bazı maddeleri örümceklere vermişler, nasıl ağ yaptığı gözlemlenmiş. Gerçekten de marihuana, Lsd, ecstasy gibi uyuşturucu verilen örümceklerin yaptığı ağlar normal ağdan çok çok farklı. Şunu da vurguladık, bir örümceğe bile bu maddeler feleğini şaşırtıp, en basit fonksiyonu olan ağ yapmayı bu kadar bozuyorsa, kim bilir insanlara ne büyük zararları var. Onların çalışmasını üretmesini nasıl bozup etkiliyor? Nasıl hayatlarını yok ediyor” dedi.

“Gençler uyuşturucunun kölesi olacaklarına analarının kuzusu olsunlar”

Gençlerin uyuşturucunun kölesi olmak yerine analarının kuzusu olmaları gerektiğini de sözlerine ekleyen Sunguroğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

“Çocukları bu maddelere teşvik etmek için uğraşanlar var. Çünkü burada milyar dolarlık pazarlar söz konusu. Hain, çirkin ve kalleş bir pazar var. delikanlıları o yaşta nasıl kışkırtıyorlar. ‘Sen süt çocuğu musun, ana kuzusu musun?' diye kışkırtıyorlar. Bu ahlaksız zehir tüccarlarının kölesi esiri olmaktansa o eli öpülesi analarımızın kuzusu olmak çok daha şereflidir.”