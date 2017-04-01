Abdullah Avcı: Zirveye oynamanın farkına varmalıyız

Madipol Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, Akhisar yenilgisi sonrasında oyuncularını uyardı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Akhisar Belediyespor mağlubiyetinin ardından ligde zirveye oynadıklarının farkına varmaları gerektiğini dile getirdi.

Avcı, maçtan sonra, “Ligde düşmeye oynayan, 3 hoca değiştirmiş bir takımla oynadık. Biz de zirveye oynuyoruz. Zirveye oynamanın farkına varmalıyız. İlk yarı 2 tane net pozisyonu değerlendiremedik. Hücuma çıkarken kaptırıp geçişten yakalandığımız bir gol yedik. Uzatma bölümünde ise 90+3’üncü dakikada biz gol kaçırdık 90+4’te ise gol yedik. Bundan sonra da yarışın içinde olmak istiyoruz” dedi.