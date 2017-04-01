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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
01 Nisan 2017 13:30
AKHİSAR BELEDİYESPOR
2 - 1
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
MAÇ ÖZETİ
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Abdullah Avcı: Zirveye oynamanın farkına varmalıyız

Madipol Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, Akhisar yenilgisi sonrasında oyuncularını uyardı.
16:561 Nisan 2017
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Abdullah Avcı: Zirveye oynamanın farkına varmalıyız

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Akhisar Belediyespor mağlubiyetinin ardından ligde zirveye oynadıklarının farkına varmaları gerektiğini dile getirdi.

Avcı, maçtan sonra, “Ligde düşmeye oynayan, 3 hoca değiştirmiş bir takımla oynadık. Biz de zirveye oynuyoruz. Zirveye oynamanın farkına varmalıyız. İlk yarı 2 tane net pozisyonu değerlendiremedik. Hücuma çıkarken kaptırıp geçişten yakalandığımız bir gol yedik. Uzatma bölümünde ise 90+3’üncü dakikada biz gol kaçırdık 90+4’te ise gol yedik. Bundan sonra da yarışın içinde olmak istiyoruz” dedi.

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