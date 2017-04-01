Abdullah Avcı: Zirveye oynamanın farkına varmalıyız

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Akhisar Belediyespor mağlubiyetinin ardından ligde zirveye oynadıklarının farkına varmaları gerektiğini dile getirdi.
Avcı, maçtan sonra, “Ligde düşmeye oynayan, 3 hoca değiştirmiş bir takımla oynadık. Biz de zirveye oynuyoruz. Zirveye oynamanın farkına varmalıyız. İlk yarı 2 tane net pozisyonu değerlendiremedik. Hücuma çıkarken kaptırıp geçişten yakalandığımız bir gol yedik. Uzatma bölümünde ise 90+3’üncü dakikada biz gol kaçırdık 90+4’te ise gol yedik. Bundan sonra da yarışın içinde olmak istiyoruz” dedi.