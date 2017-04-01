Advocaat’tan ilginç Volkan Şen kararı!

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak olan Dick Advocaat, Karabükspor maçında Volkan Şen'i oyuna aldıktan 10 dakika sonra yine kenara çekti!

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Karabükspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de teknik direktör Dick Advocaat, ilginç bir kararla Volkan Şen’i oyundan aldı.

Milli futbolcuyu maça yedekte başlatan ve 68. dakikada Aatif’ın yerine oyuna dahil eden Hollandalı hoca, Volkan Şen’i 10 dakika sonra oyundan aldı.

Kısa bir süreli sakatlık yaşadıktan sonra oyuna devam eden Volkan, 78. dakikada yerini Sow’a bıraktı. Değişiklik tabelasında 20 numarayı gören Volkan büyük şaşkınlık yaşarken, Advocaat soğukkanlılıkla ‘Gel’ şeklinde eliyle işaret yaptı.

Yedek kulübesinde takım menajeri Hasan Çetinkaya’ya da sitem eden Volkan, büyük üzüntü yaşadı.

Advocaat`tan Volkan Şen yorumu Karabük'ten 3 puanla dönen Fenerbahçe'de teknik patron Dick Advocaat, oyuna aldıktan 10 dakika sonra Sow ile değiştirdiği Volkan Şen hakkında konuştu İlgili Haberi Oku