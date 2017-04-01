Advocaat’tan ilginç Volkan Şen kararı!

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Karabükspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de teknik direktör Dick Advocaat, ilginç bir kararla Volkan Şen’i oyundan aldı.
Milli futbolcuyu maça yedekte başlatan ve 68. dakikada Aatif’ın yerine oyuna dahil eden Hollandalı hoca, Volkan Şen’i 10 dakika sonra oyundan aldı.
Kısa bir süreli sakatlık yaşadıktan sonra oyuna devam eden Volkan, 78. dakikada yerini Sow’a bıraktı. Değişiklik tabelasında 20 numarayı gören Volkan büyük şaşkınlık yaşarken, Advocaat soğukkanlılıkla ‘Gel’ şeklinde eliyle işaret yaptı.
Yedek kulübesinde takım menajeri Hasan Çetinkaya’ya da sitem eden Volkan, büyük üzüntü yaşadı.