Advocaat’tan Volkan Şen yorumu

Karabük'ten 3 puanla dönen Fenerbahçe'de teknik patron Dick Advocaat, oyuna aldıktan 10 dakika sonra Sow ile değiştirdiği Volkan Şen hakkında konuştu

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Karabükspor’u deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe’de teknik direktör Dick Advocaat, mücadele sonunda açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam ihtiyaçları olan galibiyetini aldıklarını belirtirken, Volkan Şen’i oyundan almasıyla ilgili olarak da konuştu. Advocaat’ın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Çok önemli bir galibiyet oldu bizim için. Bu sahada diğer 3 büyük takımı yenmeyi başardılar. Kendimize bakmamız gerekiyordu ve bunu başardık. İhtiyacımız olan 3 puanı aldık.

Ben burada karar vermek için buradayım. Volkan Şen koşarken zorluk çekiyordu. Ben burada futbolcularla arkadaş olmak için bulunmuyorum. Volkan maç sonunda dinlemek istemedi. Benim sorunum değil, ona kalmış bir durum. Futbolcular sinirlenebilirler, kırılabilirler ama gerçekçi davranmak gerek. Maç kazanmak önemli.”

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