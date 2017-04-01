Akhisar Belediyespor 2-1 Başakşehir / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Akhisar Belediyespor ile Medipol Başakşehir takımları Manisa'da karşı karşıya geldiler. Başakşehir'i 90+4'te Akhisar'da kiralık oynayan futbolcusu Chikalleshi yıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Akhisar Belediyespor, evinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Medipol Başakşehir’i konuk etti. Mücadele 2-1 Akhisar Belediyespor üstünlüğüyle son buldu.

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Ev sahibi takımda 58. dakikada Ricardo Vaz Te’nin golüne 78’de Yalçın Ayhan karşılık verdi. İstanbul temsilcisi Emre Belözoğlu’nun yokluğunu bu maçta hissetti. Chikalleshi 90+4’te Başakşehir’i yıkan golü kaydetti.

Başakşehir bu skorla 53 puanda kaldı. Akhisar Belediyespor da 30 puan ile küme düşme hattından bir adım daha uzaklaştı. Lider Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni yenmesi durumunda Başakşehir ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkaracak.

Medipol Başakşehir ligde bir sonraki hafta Galatasaray ile karşılaşacak. Akhisar Belediyespor da Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

BURUK İLK MAÇINDA KAZANDI

Akhisar Belediyespor’da önceki hafta deplasmanda 2-1 kaybedilen Adanaspor maçının ardından istifa eden Tolunay Kafkas’ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, takımın başında ilk maçına çıktı. Buruk, bu sezon daha önce Göztepe’yi çalıştırırken futbolculuk döneminde formasını da giydiği Başakşehir’e Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 kez rakip oldu. Akhisar’la Medipol Başakşehir, salı günü kupada çeyrek finalde yeniden karşılaşacak.

Akigo’da tribündeki 1500 kadar taraftar, genç çalıştırıcıya sevgi gösterilerinde bulundu. Buruk, Adanaspor maçının ilk 11’inden 2 değişiklik yaparak Başakşehir karşısına çıktı. Okan Buruk, Cikallleshi’nin yerine forvette Vaz Te’ye, Sissoko’nun yerine da orta sahada Ömer’e şans verdi.

Medipol Başakşehir’in devre arasında kadrosuna kattığı Togolu yıldız golcü Emmanuel Adebayor da ilk 11’de sahaya çıkarken kart cezalısı Emre Belözoğlu görev alamadı.

2011-13 yılları arasında A Milli Takım’da Abdullah Avcı’nın yardımcılığını yapan Okan Buruk bu kez deneyimli çalıştırıcaya rakip oldu. İki teknik adam karşılaşma öncesi birbirlerine başarılar diledi. İki takım oyuncuları sahaya, “Her 68 çocuktan birinin otizmli olduğunu biliyor musunuz?” pankartıyla çıktı.

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