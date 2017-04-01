Altın çocuk İbrahim, Dünya Eskrim Şampiyonu oldu

Geçtiğimiz ay 94 yıllık tarihimizdeki ilk Avrupa Şampiyonluğunu ülkemize getiren milli sporcumuz İbrahim Ahmed Acar, yeni bir tarih yazarak ülkemize tarihimizdeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası’nda mücadele eden milli eskrimcimiz İbrahim Ahmed Acar, yarı finalde Güney Koreli, finalde ise ABD'li rakiplerini yenerek Dünya şampiyonu oldu.

Yıldızlar kategorisinde muhteşem bir performansla rakiplerini tek tek yenerek yarı finale kadar yükselen İbrahim Ahmed Acar, yarı finalde Güney Koreli Jayeoon Lim ile karşılaştı. İbrahim'in, bir ara 14-7 öne geçtiği mücadelede Güney Koreli Lim üst üste aldığı sayılarla skoru 14-14 yaptı. İbrahim, kıyasıya geçen mücadelenin ardından 15. sayıyı alarak rakibini 15-14 yenip finale yükseldi.

Finalde oldukça zorlu bir rakip olan ABD'li Christopher Walker ile karşılaşan İbrahim Ahmed Acar, müthiş bir mücadelenin ardından rakibini 15-13 yenerek 94 yıllık eskrim tarihimizdeki ilk Dünya Şampiyonluğu başarısını ülkemize kazandıran isim oldu.

İbrahim Ahmed Acar, geçtiğimiz ay da tarihimizdeki ilk Avrupa Şampiyonluğunu ülkemize getirmişti.

“Aynı sporcumuz 1 ay arayla iki altın madalya kazanıyor”

Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, 1 ay içinde biri Avrupa diğer Dünya Şampiyonluğu olmak üzere iki altın madalya kazanan İbrahim'i kutlayarak, “Bu başarı sadece eskrim tarihimizin değil, spor tarihimizin de en önemli başarılarından biri. Çünkü tarihimizde hiç altın madalya alamadığımız Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında aynı sporcumuz 1 ay arayla iki altın madalya kazanıyor. İbrahim'in yolu bundan sonra Olimpiyat Şampiyonluğu yoludur” diye konuştu.