Arena’ya yıldız yağacak

Yönetim, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek golcü ismi ve Chelsea’nin gözden çıkardığı orta saha oyuncusunu Aslan yapmak için çalışıyor.

Bu sezon istenilen başarıları elde edemeyen Galatasaray, aynı hataya düşmemek için kadrosunu süper yıldızlarla süslemekte kararlı.

Tribünleri tamamen doldurmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'in ses getirecek hamlesi Fernando Torres olacak. Sarı kırmızılı yönetim, Atletico Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ispanyol golcü için harekete geçmiş ve yıllık 4 milyon Euro'luk ücret teklif etmişti. Yıldız isimden cevap bekleniyor. Yönetimin diğer bir bombası ise Teknik Direktör Igor Tudor'un ısrarla istediği Chelsea'da forma giyen ispanyol yıldız Cesc Fabregas.

İngilizlerin yeni sezonda kadroda düşünmediği başarılı orta saha oyuncusu için Cimbom temasa geçmişti. Oyuncunun yıllık 5.3 milyon Euro'luk ücretini karşılamayı teklif eden sarı-kırmızılılar pazarlıklarını sürdürüyor. İngilizlerin olumlu cevap verme ihtimalinin yüksek olduğu gelen haberler arasında. Sonra Fabregas ile masaya oturulacak.

JEDVAJ LİSTEDE

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ayrıca Bayer Leverkusen forması giyen 21 yaşındaki vatandaşı stoper Tin Jedvaj'ı çok istediğini yönetime iletti.