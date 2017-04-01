Bayram Bektaş: En kötü 1 puan almalıydık

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını söyleyerek, “Daha fazla atak ve topa sahip olmalıydık. Bu futbolla en kötü 1 puan almalıydık” dedi.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Elazığspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda yakaladıkları güzel çıkışı devam ettirmek istemelerine rağmen gerekli mücadeleyi gösteremedikleri için maçı kaybettiklerini ifade eden Bayram Bektaş, “Bizim için önemli bir derbiydi. İstediğimiz futbolu sahaya yansıtamadık. Maçın seyrini değiştirebilecek oyuncuların istediği performansı sergileyememesi maçı kaybetmemize sebep oldu. Daha fazla atak ve topa sahip olmalıydık. Bu futbolla en kötü 1 puan almalıydık” diye konuştu.

“Olaylardan dolayı camiam adına özür dilerim”

Yıllardır aralarında ezeli rekabet olmasına karşın Malatya ile komşu şehir olduklarını hatırlatan Bektaş, “Bu rekabet saha içinde olması gerekirken nasıl saha dışına taştı anlamış değilim. Böyle olunca futboldan istediğiniz zevki alamazsınız. Futbol mücadele oyunudur. Her dokunuşta taraftar bağırdı diye hakem bundan etkilenmemeli. Sonuç olarak kaybettik. Ama galibiyetten sonra kaybeden takımı tahrik etmek yakışmadı. Bunlar olmaması gereken şeyler. Bu olaylardan dolayı camiam adına özür dilerim” şeklinde konuştu.