Beşiktaş’ta mutlak hedef 3 puan

Ligde oynadığı son iki maçta 4 puan bırakan Beşiktaş, yarın Gençlerbirliği maçında mutlak galibiyet için sahada olacak. Siyah-beyazlıların puan kaybı yaşaması durumunda ise zirve yarışı karışacak.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena’da Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Pazar günü saat 19.00’da başlayacak maçta, Serkan Çınar düdük çalacak.

Aboubakar cezalı, Atiba sınırda

Beşiktaş’ın ligin 25. haftasında oynadığı Antalyaspor maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Vincent Aboubakar, Gençlerbirliği maçında takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson ve Atınç Nukan ise sarı kart sınırında olan oyuncular. Bu iki futbolcu eğer Gençlerbirliği maçında forma giyer ve sarı kart görürlerse haftaya oynanacak olan zorlu Trabzonspor deplasmanında sahadaki yerlerini alamayacak.

Hedef galibiyet

Ligde oynadığı son Kayserispor ve Antalyaspor maçlarında 4 puan bırakan Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı ile çıkış arıyor. Zirve yarışında sona yaklaşırken bir puan kaybı daha yaşamak istemeyen Kara Kartal, Pazar günü galibiyet alıp yerini sağlamlaştırmanın planlarını yapıyor. İlk defa son iki maçta arka arkaya rakipleriyle ligde berabere kalarak puan kaybeden Şenol Güneş ve öğrencileri, eğer Gençlerbirliği karşısında da puan kaybı yaşarsa ligde bu sezon ilk kez 3 maçta art arda puan kaybetmiş olacak.