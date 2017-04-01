Bu hafta atletizmi de konuştuk. Uganda'da yapılan kros şampiyonasında milli takımımız karışık takım yarışında dünya üçüncüsü oldu. Başarının haklı gururunu yaşayan Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Atletizmde genç kadromuzla 2020'ye emin adımlarla ilerliyoruz. Spor bakanımız ve devletimizin desteği ile buralara geliyoruz. Bu tarihi başarı Avrupa tarihinde de ilktir. Bizi izlemeye devam edin” dedi. Stanley Kiprotich Mukche, Amos Kibitok, Mirriam Jepchirchir Maiyo ve Vivian Jemutai göğsümüzü kabarttı. Ülkemizde spor aşkıyla büyüyen yeni Stanley'lere, Kibitok'lara da umut ışığı oldular.

Ancak bu başarı 5 yıl öncesine kadar, miniklerimizin idolü olan Elvan Abeylegesse'nin adının doping skandalına karışmasıyla gölgelendi. Kahrolduk. Neyse ki yukarıda saydığımız isimler umut verdi… (Çintimar bu skandalla ilgili de Avrupa'yı suçladı. “2 yıl önceki olaydı. Niye şimdi açıkladılar. Son dönemdeki tutumları…Türkiye'yi kıskanıyorlar” dedi.)

Ne mi söylemeye çalışıyoruz? Yukarıdaki saydığımız isimlerden 4'ü Kenya birisi de Etiyopyalı. Başkanın yatırım dediği de parasını verip sporcu devşirmek. Tıpkı diğer branşlarda olduğu gibi. Yani 62 madalyalı Yaprak, havuz bulamadığı için süngere atlamaya devam etsin. Bayrağımızı devşirme sporcular dalgalandırıyor nasılsa…

Neyse bu kadar amatör spor yeter. Biz Danimarka'nın tesislerinde yetişmiş, Alman disiplininde olgunlaşmış milli futbolcumuz Emre Mor'un çalımını konuşalım. Dış mihraklara inat yaşasın büyük Türkiye ve yaşasın Türk sporu…