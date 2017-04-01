Bursaspor Konya’ya eksik geldi

Bursaspor, ligin 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçı için kente geldi. Yeşil-beyazlılarda, cezalı olan Şamil Çinaz'ın yanı sıra sakatlıkları süren Stancu, Jovic ve Emre ile gribal enfeksiyon geçiren Del Valle ve Sinan Bakış kafilede yer almadı.

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