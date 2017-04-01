Bursaspor Konya’ya eksik geldi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde özel uçakla kente geldi.
Bursaspor Başkanı Ali Ay, İkinci Başkan Ali Ademoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı kafilede yeşil-beyazlı oyunculardan cezalı olan Şamil, sakatlıkları süren Stancu, Jovic ve Emre ile gribal enfeksiyon geçiren Del Valle ve Sinan Bakış kafilede yer almadı.
Öte yandan uzun süredir sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Bilal Kısa ile Erdem Özgenç de Konyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edildi.