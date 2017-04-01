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BURSASPOR
02 Nisan 2017 19:00
ATİKER KONYASPOR
vs
BURSASPOR
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Bursaspor Konya’ya eksik geldi

Bursaspor, ligin 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçı için kente geldi. Yeşil-beyazlılarda, cezalı olan Şamil Çinaz'ın yanı sıra sakatlıkları süren Stancu, Jovic ve Emre ile gribal enfeksiyon geçiren Del Valle ve Sinan Bakış kafilede yer almadı.
19:121 Nisan 2017
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Bursaspor Konya’ya eksik geldi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde özel uçakla kente geldi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, İkinci Başkan Ali Ademoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı kafilede yeşil-beyazlı oyunculardan cezalı olan Şamil, sakatlıkları süren Stancu, Jovic ve Emre ile gribal enfeksiyon geçiren Del Valle ve Sinan Bakış kafilede yer almadı.

Öte yandan uzun süredir sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Bilal Kısa ile Erdem Özgenç de Konyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edildi.

Etiketler
bursaspor Konya spor toto süper lig
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