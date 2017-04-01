Chelsea’ye sahasında Crystal Palace sürprizi

İngiltere Premier Lig’in 30. haftasında lider Chelsea, sahasında beklemediği kayıp yaşadı. Stamford Bridge’te oynanan mücadelede Londra ekibi, Crystal Palace’a 2 dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.
Ligde oynadığı son 10 maçta puan dahi kaybetmeyen Conte’nin öğrencileri, 8 hafta sonra da yenilgiyle tanıştı.
5. dakikada Fabregas’ın golüyle 1-0 öne geçen Chelsea, 9’da Zaha ve 11. dakikada Benteke’nin golleriyle engel olamadı. Geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, 7 dakika uzatmanın verildiği maç 100 dakika oynandı.
Chelsea 69 puanla zirvede yer alırken, Crystal Palace 31 puanla 16. sırada yer aldı.
TOTTENHAM KAZA YAPMADI
Chelsea’nin en yakın takipçisi Tottenham da Burnley deplasmanına çıktı. Londra ekibi Dier ve Min Son’un golleriyle rakibini 2-0 yenerek 62 puana yükseldi.
PREMIER LİG’DE GÜNÜN SONUÇLARI
Liverpool 3-1 Everton
Watford 1-0 Sunderland
Burnley 0-2 Tottenham
Hull City 2-1 West Ham
Leicester City 2-0 Stoke City
Manchester United 0-0 WBA