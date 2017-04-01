Chelsea’ye sahasında Crystal Palace sürprizi

Chelsea sahasında tehlike hattından uzaklaşmak isteyen Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu. Tottenham da haftayı galibiyetle kapatarak farkı 7'ye indirdi.

İngiltere Premier Lig’in 30. haftasında lider Chelsea, sahasında beklemediği kayıp yaşadı. Stamford Bridge’te oynanan mücadelede Londra ekibi, Crystal Palace’a 2 dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

Ligde oynadığı son 10 maçta puan dahi kaybetmeyen Conte’nin öğrencileri, 8 hafta sonra da yenilgiyle tanıştı.

5. dakikada Fabregas’ın golüyle 1-0 öne geçen Chelsea, 9’da Zaha ve 11. dakikada Benteke’nin golleriyle engel olamadı. Geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, 7 dakika uzatmanın verildiği maç 100 dakika oynandı.

Chelsea 69 puanla zirvede yer alırken, Crystal Palace 31 puanla 16. sırada yer aldı.

TOTTENHAM KAZA YAPMADI

Chelsea’nin en yakın takipçisi Tottenham da Burnley deplasmanına çıktı. Londra ekibi Dier ve Min Son’un golleriyle rakibini 2-0 yenerek 62 puana yükseldi.

PREMIER LİG’DE GÜNÜN SONUÇLARI

Liverpool 3-1 Everton

Watford 1-0 Sunderland

Burnley 0-2 Tottenham

Hull City 2-1 West Ham

Leicester City 2-0 Stoke City

Manchester United 0-0 WBA