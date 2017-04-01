Dikeoulakos: Hakemler maçı tekrar izlemeli

Fenerbahçe Başantrenörü George Dikeoulakos, karşılaşmanın hakemlerini eleştirerek, "Bu kadar pres yapan takım nasıl rakibe göre daha az faul yaparak maçtan çıkar. Buna rağmen kazanmak zorundaydık. Sorumluluk bilinci ile hakemler maçı tekrar izlemeli" dedi.

Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Galatasaray'a 89-73'lük skorla mağlup oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başantrenörü George Dikeoulakos ile oyunculardan Tuğçe Canıtez açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın iki değişik yüzü olduğunu belirten George Dikeoulakos, “Birinci devrede çok konsantreydik. İkinci devre konsantrasyonumuzu kaybettik. Galatasaray 12 kere serbest atış kullanıp, pres yaptı. Biz 3 serbest atış kullandık. Şunu anlamıyorum, bu kadar pres yapan takım, rakibe göre daha az faul yaparak maçtan çıkıyor. Elbette bu bizim hatalarımızı görmemiz gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Buna rağmen kazanmak zorundaydık. Birileri kendi sorumluluğunu almalı. Sorumluluk bilinci ile hakemler maçı tekrar izlemeliler” şeklinde konuştu.

Tuğçe Canıtez ise, “Maça iyi başladık ama devamı iyi gelmediği için kaybettik. Bundan sonra çok iyi oynayıp, bunun telafisini yapacağız” diye konuştu.