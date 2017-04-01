Dilara Yıldız, İsviçre şampiyonu oldu

Dilara Yıldız, İsviçre'nin Volketswil kentinde düzenlenen şampiyonada rakibini uzatma dakikalarında yenerek Uluslararası İsviçre Şamiyonluğu'nu elde etti. Dilara bu sonuçla birlikte dünya şampiyonluğu maçı yapmaya da hak kazandı.

Thaiboks eski dünya şampiyonlarımızdan Dilara Yıldız, yeniden unvanını elde etmeye hak kazandı. İsviçre’nin Volketswil kentinde çıktığı karşılaşmada rakibini uzatmalarda yenmeyi başaran Dilara, Uluslararası İsviçre Şampiyonluğu’nu kazandı.

Bu sonuçla birlikte Dilara, dünya şampiyonluğu maçına çıkmaya da hak kazandı. İsviçreli rakibi Thea Loosli karşısında muhteşem bir müsabaka çıkaran Dilara Yıldız, rakibiyle 5 raunt sonunda yenişemedi. Hakemlerin beraberlik nedeniyle 1 raunt uzattığı maçta, sporcumuz rakibini yenmeyi başardı.

“Kemeri yeniden kazanacağız”

Dilara Yıldız’ın antrenörü Ralf Hasenohr, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada son dönemde dünyanın dört bir yanında maça çıktıklarını belirterek, “Avusturalya, Çin, Tayland, Malezya, Almanya ve ardından da İsviçre; son birkaç ay içinde maça çıktığımız ülkeler ve bu bizi çok yordu. Fakat tüm bunlara rağmen büyük bir başarıya imza atarak Uluslararası İsviçre Şampiyonluk kemerini kazanırken yeniden dünya şampiyonluk maçı yapmaya da hak kazandık ve bu başarılar tüm yorgunluğumuzu giderdi” dedi.

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz ise Dilara'nın dünya çapında yetenekli bir dövüşçü olduğunu vurgulayarak, “Dilara daha önce de dünya şampiyonluk kemerini çok genç yaşta kazanarak dövüş otoritelerinin dikkatini çekmişti. Tüm maçlara Türk Bayrağı ve Türk kimliğiyle çıkarak ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Şimdi Almanya'nın Freiburg kentinde, 29 nisan tarihinde yeniden dünya şampiyonluğu maçına çıkacak. Bu hepimiz için büyük bir gurur ve biz Dilara'nın bu kemeri yeniden kazanacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.