Eskişehirspor’u Semih Şentürk kurtardı

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Bandırmaspor’u Semih Şentürk’ün golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi takım 22 puanla son sıraya gerilerken, Es-Es 45 puana yükselerek zirve yarışını devam ettirdi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertan, Alparslan Dedeş
Bandırmaspor: Okan Kocuk, Doğan Karakuş (Yiğit İsmail Gökoğlan dk. 74), Serkan Sözmen, Brinner Souza, Gökhan Karadeniz (Üstün Bilgi dk. 89), Marino Da Silva, Mamadou Fofana, Lukas Droppa, Sertaç Çam, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek
Eskişehirspor: Boffin, Hasan Acar (Semih Şentürk dk 85), Dorukhan, Ofoedu, Kaan Kanak (Bilal Aziz dk. 64), Tarık Çamdal, Aykut Akgün, Akaminko (Uğur İnceman dk. 45), Hakan, Kamil Ahmet, Rosa
Gol: Semih Şentürk (dk. 88) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Kaan Kanak, Dorukhan Toköz, Osman Tarık Çamdal (Eskişehirspor), Bahri Can Avcı, Serkan Sözmen (Bandırmaspor)