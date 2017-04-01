Euroleague’de haftanın MVP’si DAÇKA’dan

THY Euroleague’de 29. haftanın en değerli oyuncusu, deplasmanda Brose Bamberg’i 99-97 mağlup eden Darüşşafaka Doğuş’un basketbolcusu Brad Wanamaker seçildi.

THY Euroleague'de 29. hafta karşılaşmalarının sona ermesiyle haftanın MVP'si de belli oldu. Darüşşafaka Doğuş'un deplasmanda Brose Bamberg'i 99-97 mağlup ettiği mücadelede 30 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle oynayan Brad Wanamaker, 34 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si seçildi.

Bir diğer Darüşşafaka Doğuş oyuncusu Will Clyburn ise 33 puanla ikinci sırada yer aldı. ABD’li basketbolcu, Bamberg maçında 26 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.

Anadolu Efes’ten Tyler Honeycutt, Darüşşafaka Doğuş’tan Adrien Moerman ve Olympiakos’tan Georgios Printezis de 25’er puan ile üçüncü sırayı paylaştı.