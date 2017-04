Fabiano Ribeiro: Takımımızı tebrik etmek gerek

Fenerbahçe'nin file bekçisi Fabiano Ribeiro, Karabükspor maçından sonra konuştu.

Fabiano Ribeiro, Kardemir Karabük karşısında maçın sonuna kadar kararlılıklarından vazgeçmediklerini ve bu sayede galip geldiklerini söyledi.

Forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen Fabiano Ribeiro, “Her zaman en iyisini yaptım ve yapmaya devam edeceğim” dedi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Fabiano Ribeiro, “Takımımızı tebrik etmek gerek. Çok kaliteli bir takımla karşılaştık. Mücadele etmemiz gereken bir maçtı. Kendi sahasında yenilmesi zor bir takımla karşılaştık. Maçın sonuna kadar kararlılığımızdan vazgeçmedik ve pes etmedik. Güzel bir galibiyet oldu” dedi.

Bir sonraki sezonla ilgili bir değerlendirme de yapan Fabiano, “Oynadığım için, forma şansı bulduğum için mutluyum. Kaleciler için maç temposu ve özgüven çok önemlidir. Maç temposu da maç oynadıkça kazanılır. Her gün elimden gelen tüm çalışmayı gösteriyorum. Elimden gelenin en iyisini takımım için yapıyorum. Ne varsa vermeye çalışıyorum Fenerbahçe forması için. Gelecekle ilgili konuşacak olursak sadece bana bağlı değil. Fenerbahçe'yi çok seviyorum, her fırsatta belirtiyorum bunu. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu durum taraftara, kulüpteki yetkililere, Başkanımıza ve verilecek kararlara bağlı. Bu kulüp için her zaman en iyisini yaptım ve yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.