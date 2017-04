Fabri: Şampiyonluk bizim olacak

Beşiktaşlı file bekçisi Fabricio Agosto Ramirez, "Sevginize layık olmak için tüm konsantrasyonumu Beşiktaş’ın başarısına odakladığımı ve kalemizin emin ellerde olduğunu bilin istedim. Şampiyonluk bizim olacak" dedi.

Beşiktaş’ın başarılı İspanyol file bekçisi Fabricio, Beşiktaş Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Fabri, tamamen takımın başarısına odaklandığını ifade ederek, “Bana güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. Sevginize layık olmak için tüm konsantrasyonumu Beşiktaş'ın başarısına odakladığımı ve kalemizin emin ellerde olduğunu bilin istedim. Şampiyonluk bizim olacak” şeklinde konuştu.

“Taraftarı mutlu görmek bizi de mutlu ediyor”

İspanyol kaleci, Beşiktaş taraftarının kendileri için önemli olduğunu söyleyerek, “Real Madrid de, Barcelona da bazen savunmada açık veriyor, gol yiyor, gol atıyor. Futbolun doğası bu. Olimpiakos maçı sonunda deniz tarafındaki tribüne gittik. On ikinci adamımız, Beşiktaşlı taraftarımızı mutlu görmek, bizi de mutlu ediyordu. Heyecandan üçlü çektirirken ‘Şişttt' yapmayı unuttum” ifadelerini kullandı.

“Her antrenmandan keyif alınmalı”

Fabri, iyi bir file bekçi olmak için her antrenmandan keyif alınması gerektiğini aktararak, “İyi bir kaleci olmak için ilk başta çıktığın her antrenmandan keyif alman lazım. Kendini geliştirebiliyorsan bu en büyük adımdır. Sonrasında her antrenmanda bir şeyler öğrenebiliyor musun, kendine bir şeyler katabiliyor musun bu da çok önemlidir” diye konuştu.

“Beşiktaş’ın askeriyim”

Beşiktaş ile duygusal bir bağ da kuran Fabri, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“File bekçiliği yapmam sebebiyle, oyunu daha ileriden okurum. Yalnızlığı reddeder ve stoperlerimizle bir olurum. Kaderime razı olmayı değil, ‘en iyi savunma saldırıdır' deyip kaderime başkaldırmayı tercih ederim. Beşiktaş'ın askeriyim.”