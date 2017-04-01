Fikret Orman: Çok daha iyi yerlere geleceğiz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Sezon sonu ligde şampiyon olup üçüncü yıldıza kavuşurken, Avrupa’da da tarihi zaferler kazanarak, önemli noktalara gelme arzusundayız” dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Dergisi’nin Nisan ayı sayısındaki yazısında siyah-beyazlı camia ve taraftara seslendi. Orman, ligde üçüncü yıldıza kavuşup, Avrupa'da da önemli zaferler elde etmek istediklerini belirtti.

“Önemli noktalara gelmek istiyoruz”

Lider bir şekilde lig şampiyonluğunun en güçlü adayı olduklarını ifade eden Fikret Orman, “Avrupa'da önemli zaferlere imza atan futbol takımımızı kutlayarak yazıma başlamak istiyorum. Hapoel Beer Sheva'yı eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu'na kalan takımımız, Olympiakos'u da Vodafone Arena'da farklı skorla yenmesini bildi. Tarihimizde üçüncü kez Avrupa kupalarında çeyrek finale yükseldik. Sırada Olimpik Lyon var. Sezon sonu ligde şampiyon olup üçüncü yıldıza kavuşurken, Avrupa'da da tarihi zaferler kazanarak, önemli noktalara gelme arzusundayız” şeklinde konuştu.

“Tribünlerin dolması bana keyif veriyor”

Siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rakiplerimiz boş tribünlere oynarken, evimizdeki maçlarda sizlerin her koşulda tribünleri doldurmanız, 90 dakika boyunca futbolcularımızı desteklemeniz, beni inanılmaz gururlandırıyor. Deplasmandaki maçlarda ise sadece sizlerin değil, iyi futbol izlemek isteyen rakip taraftarların da tribünleri hınca hınç doldurması bana hem keyif hem mutluluk veriyor.”

“Tesisleşme konusunda adımlar atıyoruz”

Vodafone Arena'nın ardından tesisleşme konusunda da adımlar attıklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Bildiğiniz üzere camiamızın uzun yıllardır önemli ihtiyaçlarından biri, sosyal bir tesisimizin olmamasıydı. Akatlar Mehmet Üstünkaya No: 1903 Sosyal Tesisi'ni 11 aylık inşaat sonucunda ve 13 milyon TL harcayarak sizlere yakışır bir şekilde inşa ettik. Camiamızın ailece tüm yemek, spor, dinlenme ve davet organizasyonlarına indirimli olarak hizmet verecek olan bu şık tesisi, 114. yaşımızı kutladığımız 19 Mart'ta düzenlediğimiz törenle açmak, bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Şimdi enerjimizi basketbol başta olmak üzere amatör branşlarımızın kullanımı için inşa edeceğimiz salonun yapımına ve Beşiktaş-Kabataş Üniversitesi'nin hayata geçirilmesine yoğunlaştıracağız. Artık kulübümüzün marka değeri, Türkiye futbol endüstrisinin zirvesinde yer alıyor. Bu yolda yanımızda yer alan, Beşiktaş çıkarları için ilgi ve desteğini esirgemeyen tüm taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Aynı zamanda Fikret Orman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayarak şunları söyledi:

“Ne diyoruz hep; sen bana babamdan kalan miras değil, çocuğuma olan borcumsun. Bu sözle birlikte büyük önderimiz, en büyük Beşiktaşlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize ve çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; tüm çocuklarımızın ve Yavru Kartallarımız'ın velinimetimiz olduğunu hatırlatmak istiyorum.”

“Çok daha iyi yerlere geleceğiz”

Camia olarak tüm hayalleri gerçekleştirip daha iyi yerlere geleceklerini vurgulayan Orman, “Son olarak, Milliyet Spor Ödülleri'nde şahsımın ‘Yılın Spor Adamı’, futbol takımımız ‘Yılın Takımı’, Şenol Güneş ise ‘Yılın Antrenörü’ seçilmesi için oy kullanan bütün sporseverlere teşekkür ediyorum. Rakiplerimizin aksine tribünleri doldurarak doksan dakika susmadığımız, Kartal Yuvası mağazalarımızda kampanyalar düzenleyerek satış rekorları kırmaya devam ettiğimiz, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek ülkenin en önemli sivil toplum örgütleri haline geldiğimiz sürece inanıyorum ki tüm hayallerimizi birer birer gerçekleştireceğiz ve çok daha iyi yerlere geleceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.