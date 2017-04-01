Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray 7 maç sonra Fenerbahçe’yi mağlup etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe’yi 7 maç aradan sonra mağlup etmeyi başardı.
18:411 Nisan 2017
0
Galatasaray 7 maç sonra Fenerbahçe’yi mağlup etti

Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-73’lük skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki 17. galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertliler ise 5. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe'yi en son 18 Mart 2015'te Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde deplasmanda oynadığı karşılaşmada mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı olan mağlubiyet serisini sona erdirdi.

Sarı-kırmızılılar; bu tarihten daha sonra Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Kadınlar Euroleague'de oynadığı maçlarda aldığı 7 maçlık kötü seriyi bu galibiyete bitirdi.

Etiketler
Fenerbahçe galatasaray Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Son güncelleme: 18:42 | 01.04.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER