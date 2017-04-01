Galatasaray 89-73 Fenerbahçe / Maç özeti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 89-73 yendi. Maçın ikinci çeyreğinde 14 sayı geriye düşen Galatasaray, özellikle üçüncü periyottaki etkili oyunuyla rakibine üstünlük kurdu ve ligdeki 17. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise ligde 4 maç sonra kaybederek 5. yenilgisini yaşadı.

Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-73'lük skorla mağlup etti.

Galatasaray, Cansu ve Jefferson'ın sayılarıyla karşılaşmaya 8-2 başladı. Fenerbahçe hücumda pota altından Lavender ve Parker'ın basketleri ile durumu eşitleyerek 8-8'e getirdi. Gruda, Parker ve Lavender'in sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, periyodu 23-18 önde tamamladı.

İkinci periyota Lavender, Ayşe ve Gruda'nın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe farkı açarak skoru 36-24'e getirdi. Jefferson ile üst üste 7 sayı bulan Galatasaray, durumu 38-31 yaptı. Farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, Parker ve Quigley'in sayılarıyla devreye 44-35 üstün girdi.

Üçüncü periyodun başında hücumda etkili olan Galatasaray; Jefferson ve Papova'nın sayılarıyla skoru 46-42'ye getirdi. Jefferson ve Papova'nın etkili oyununu sürdürmesi sonucunda sarı-kırmızılılar 51-50 öne geçti. Taraftarının da desteğini arkasına alan Galatasaray, Deniz'in üçlüğü ile farkı 8'e çıkararak skoru 60-52'ye getirdi. Son anlarda Vitola ve Papova ile boyalı alandan sayılar bulmasıyla Galatasaray, son periyoda 12 sayılık avantajla 68-56 önde girdi.Son periyota da Papova ve Vitola'nın basketleri ile başlayan sarı-kırmızılılar skoru 73-58 yaptı. Periyodun geri kalanında Fenerbahçe'nin geri dönmesine izin vermeyen Galatasaray, parkeden 89-73'lük skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar böylece 17. galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertliler ise 5. mağlubiyetini aldı.

Galatasaray 89-73 Fenerbahçe

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan xx, Uğur Özen xx, Süleyman Dağder Dağlı xx

Galatasaray: Deniz xx 6, Pınar xx 5, İrem Naz x, Cansu Köksal xx 9, Anderson xxxx 24, Papova xxx 15, İnci x, Vitola xx 10, Jefferson xxx 20, Eda x

Başantrenör: Marina MaljkovicFenerbahçe: Pelin x 3, Ayşe x 4, Birsel xx 5, Tuğçe x, Parker xxx 18, Lavender xxx 22, Gruda xx 8, Quigley xx 13

Başantrenör: George Dikeoulakos

1. periyot: 18-23 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 35-44 (Fenerbahçe lehine)

3.periyot: 68-56 (Galatasaray lehine)