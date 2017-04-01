Galatasaray’da olay De Jong iddiası!

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu De Jong'un, alacaklarının ödenmemesi durumunda idmana çıkmayacağını söylediği iddia edildi.

Florya’da paniğe yol açan rest… Nigel De Jong kazan kaldırdı. Galatasaray’ın hollandalı yıldızının, milli aradan önce “Alacaklarımı ödemezseniz idmana çıkmam” diyerek isyan bayrağı açtığı ortaya çıktı. De Jong’u ikna edemeyen idareciler, durumu Başkan’a iletti. Acil ödeme yapılarak kriz bastırıldı.

Sarı kırmızılı kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntı, aylardır paralarını alamayan yerli oyunculardan sonra yaptıkları sağlam sözleşmelerle bilinen yabancıları da vurmaya başladı. Sezon başında Amerika’dan transfer edilen Hollandalı orta saha Nigel de Jong’un milli maçlar için lige verilen ara öncesinde Florya’da büyük bir krize yol açtığı ortaya çıktı. Yaklaşık 3 hafta önce Florya’da yaşanan hadise şöyle gelişti…

Haber Türk’ün haberine göre, Yönetimin kendisine verdiği ödeme takvimine göre alacağı ücretin banka hesabına yatırılmadığını gören De Jong, Florya’daki idarecilere ücretinin neden ödenmediğini sordu. Nigel de Jong’a idarecilerin yanıtı, “En kısa sürede yatacak” oldu ancak durum değişmedi. Bir süre daha ücretinin yatmasını bekleyen Hollandalı oyuncu, son olarak “Param yatmıyorsa idmana da çıkmıyorum” restini çekti. 33 yaşındaki yıldızın bu çıkışı sonrasında panik yaşayan idareciler durumu hemen başkan Dursun Özbek’e iletti. Özbek’in acil ödeme talimatı vermesi sonrası parasını alan De Jong’un isyanına, vatandaşı Sneijder’ın da destek verdiği öğrenildi.