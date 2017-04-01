Ganso Fenerbahçe’ye mesaj gönderdi!

İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamayan Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertlilere, “Beni alın” dedi. Katar ve Çin’den gelen teklifleri reddeden 27 yaşındaki futbolcu, kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, sezon başında Sevilla'ya 9.5 milyon Euro'ya transfer olan Ganso için girişimlere başladı. İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamayan Brezilyalı yıldız, menajeri aracılığıyla Kanarya'ya haber yolladı ve “Beni alın” dedi. Çin ile Katar takımlarından gelen teklifleri elinin tersiyle iten 27 yaşındaki 10 numara, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

Sercan HAMZAOĞLU / AMK

Santos’ta Neymar ile birlikte oynayan Brezilyalı yıldız, daha sonra Sao Paulo'da top koşturmuş ve bu sezon başında 9.5 milyon Euro gibi ciddi bir bonservis bedeliyle Sevilla'nın yolunu tutmuştu. İspanyol ekibinde istediği kadar şans bulamayan Ganso, şu ana kadar tüm kulvarlarda 12 maçta 644 dakika görev alabildi ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Ganso’nun menajerinin teması sonrasında Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli futbolcu için Sevilla kulübüyle görüşmelerini yoğunlaştırdı. Brezilya cephesinden UOL Esporte internet sitesi de görüşmelerin başladığını ve 27 yaşındaki 10 numaranın sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığını öne sürdü. Kanarya'da hedef, Ganso'yu 1 yıllığına kiral