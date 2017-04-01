Garry Rodriguez krizinde son dakika

Galatasaray, PAOK'un çektiği ihtarın ardından Garry Rodrigues'in bonservisinin 1,5 milyon Euro'luk taksidini gönderdi.

Ara transfer döneminde PAOK'tan transfer edilen Garry Rodrigues'in transfer taksiti son gününde yatırıldı. Sıcak para krizini çözen Başkan Dursun Özbek, PAOK'a mart ayının başında ödenmesi gereken bonservis taksitini gönderdi. 1.5 milyon Euro'luk ödeme yapıldıktan sonra iş FIFA'ya taşınmadan çözüme kavuşmuş oldu.

CAROLE ZOR

Çalışmalarını takımdan ayrı bir şekilde sürdüren Lionel Carole'ün Adana maçında forma giyip giymeyeceğine Teknik Direktör Igor Tudor karar verecek. Son haftalarda yaptığı hatalarla tepki toplamaya başlayan Fransız yıldız riske edilmezse, forma sol bekte iyi işler başaran Martin Linnes'e gidecek.

EREN’E HÜCUM

Milli takımlarında bulunan futbolcuların yanı sıra bazı isimlerin de hazır olmaması nedeniyle Teknik Direktör Igor Tudor, istediği düzeyde hücum çalıştıramadı. Bruma'nın milli takımdan sakat dönmesinin de etkisiyle Hırvat çalıştırıcı son günlerde hücum üzerinde durmaya başladı. Özellikle organizasyonlar Eren Derdiyok üzerinde yoğunlaşmaya başladı.