Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 1-2 Boluspor / Maç özeti

TFF 1’inci Lig’de Gaziantep Büyükşehir Belediyespor evinde konuk ettiği Boluspor’a 2-1 mağlup oldu.
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MAÇTAN DAKİKALAR
4’üncü dakikada Boluspor atağında Poepon’un sağ kanattan ceza alanı yaptığı ortada Santos’un vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
10’uncu dakikada topla beraber ceza alanı içerisine hareketlenen Santos’un vuruşu kaleci Stackhowiak’de kaldı.
19’uncu dakikada Ekigho sol kanattan ceza alanı içerisine hareketlendi. Bu oyuncunun sert şutu az farkla auta çıktı.
50’nci dakikada Ekhigo’nun sol kanattan yaptığı ortaya ceza alanı içerisinde iyi yükselen Muhammed kafayla vurdu top az farkla auta çıktı.
67’nci dakikada sağ kanattan Poepon ceza sahasına pasını aktardı. Topla buluşan Yunus’un şutu kalecide kaldı.
74’üncü dakikada sol kanattan ilerleyen Ekhigo’nun pasıyla ceza alanında buluşan Muhammet’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
80’inci dakikada sol kanattan rakiplerini geçerek ceza alanı içerisine giren Santos’un pasıyla buluşan Kadir topu ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşma konuk ekip Boluspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
STAT: Gaziantep Arena
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu , Ahmet Ayaz , Murat Ergin Gözütok
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stackhowiak – Uğur , Rıza , Murat (Dk.46 Erdal ), Gökhan (Dk.86 Ramazan Civelek), Tevfik , Muhammet , Ekigho , Kalu , Akakpo , Özgür
BOLUSPOR: Melih – Alim , Özgür , Poepon , Ramazan Sal , Furkan , Musa (Dk.78 Kadir ), Santos (Dk.86 Fatih), Yunus , Jansen (Dk.65 Guido ), Cengiz