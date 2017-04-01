Güreşçilerin rakipleri belli oldu

Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 Nisan Cumartesi günü yapılacak erkekler grekoromen stil müsabakalarında mücadalede edecek Türk güreşçilerin rakipleri belli oldu.

Erkekler grekoromende rakipler belli oldu Grekoromen stil 59 kiloda Abdurrahman Altan, çeyrek final karşılaşmasından itibaren mücadele edecek. Altan, eleme turunda Polonyalı Przemyslaw Piatek ile Alman Etienne Kinsinger arasındaki karşılaşmanın galibi ile mücadele edecek.

71 kiloda Murat Dağ, İsviçreli Nicolas Peter Christen ile 80 kiloda Burhan Akbudak, Rus Azamat Khakulov ile 98 kiloda Fatih Başköy ise Sırp Vladimir Stankic ile karşılaşacak. 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nın eleme maçları ise TSİ 11.00’de başlayacak.