Hasan Ali’den transfer haberlerine yanıt

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Karabükspor maçının ardından hakkında çıkan transfer haberlerine açıklık getirdi.

Hasan Ali Kaldırım, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda öncelikle karşılaşmayı değerlendirdi, ardından hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Maçın zorluğuna dikkat çeken Kaldırım, “Kardemir Karabükspor'u tebrik ediyorum. İyi bir takım. Zorlu bir deplasmanda 3 puan güzel. Kalan haftalarda da maçlarımızı kazanıp üst sıralara yükselmek istiyoruz” dedi.

Hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili de Hasan Ali, “Hakkımda çok yazılıp çiziliyor. Ben bugüne kadar geleceğimle ilgili kimseye röportaj vermedim. Sadece kendime ve takıma odaklanmış durumdayım. Zamanı geldiğinde açıklama yaparım. Herkes böyle bilsin” ifadelerini kullandı.

“Advocaat’ın sezon sonunda takımdan ayrılacak olması oyuncuları etkiliyor mu? sorusuna da cevap veren Hasan Ali, “Etkilememesi lazım. Bizler profesyonel oyuncularız. Hocamız sezon sonunda bırakıyor ama bizlerin önünde 5-6-10 yıl daha var. Sezonu kendi kafasında bitirenin, kendi hatasıdır diye düşünüyorum” dedi.