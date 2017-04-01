Igor Tudor’un en büyük hayali

Alman ekibi Bayer Leverkusen forması giyen 21’lik vatandaşı Tin Jedvaj’ı çok istediğini yönetime ileten Hırvat çalıştırıcı, savunmanın gelecek 10 yıl garanti altına alınacağını savundu.

Alman ekibi Bayer Leverkusen forması giyen 21'lik vatandaşı Tin Jedvaj'ı çok istediğini yönetime ileten Hırvat çalıştırıcı, savunmanın gelecek 10 yıl garanti altına alınacağını savundu.

Hırvat futbolunun gelmiş geçmiş en önemli savunmacılarından birisi olan Igor Tudor, G.Saray yönetimine transferi için hayalini kurduğu ismi açıkladı: Tin Jedvaj. Alman ekibi Bayer Leverkusen forması giyen 21 yaşındaki vatandaşını yönetime öneren ve alınması durumunda kulübün gelecek 10 yıllık savunma probleminin ortadan kalkacağını belirten Tudor, önceliğin bu isme verilmesini istedi.

GEREKİRSE BEN KONUŞURUM

Bu sezon Leverkusen'de ligde sadece 11 maçta forma giyen Jedvaj'ın, takımının gelecek yıl Avrupa'da mücadele şansının zora girmesi ve Tudor'un da etkisiyle sarı- kırmızılılara sıcak bakabileceği düşünülüyor. Gerekirse oyuncuyla görüşebileceğini de aktaran Tudor, Jedvaj'ın alternatiflerini de yönetime iletti. Çünkü 2 yıl önce Leverkusen'in 7 milyon Euro'ya aldığı 21'lik yıldızı bu rakamın altında bırakması zor gözüküyor.

MANGALA PLASEDE

Galatasaray’ın transfer listesindeki isimlerin başında bulunan Mangala için yönetimin temasları devam ediyor. Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden eldeki alternatifleri çoğaltmaya başlayan sarı-kırmızılılar, Tudor'un isteğine göre hareket edecek. Hırvat çalıştırıcıya istediği takımı kurmasına yardımcı olmaya çalışan yönetim, Mangala'yı plasede tutuyor. Oyuncunun da G.Saray'ı istemesi yönetimin elini güçlendiriyor.

KORKUT FAKTÖRÜ

Sürpriz bir şekilde Bayer Leverkusen'in başına getirilen Tayfun Korkut'un Jedvaj'ın yeni hocası olması da yönetimi sevindiren bir konu. Oyuncu hakkında daha rahat bilgi alıp, transfer sürecinin hızlanacağını düşünen sarı- kırmızılılar, Korkut ile temasa geçmeyi planlıyor. Bir Türk hocanın takımın başında bulunması da avantaj olarak yorumlanıyor.