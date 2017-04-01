Josef: Bu 3 puana ihtiyacımız vardı

Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza, Karabükspor maçından sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Kardemir Karabükspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Josef de Souza, “İlk yarıda ve ikinci yarıda pozisyonlar bulduk. Daha iyi olan taraf bizdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı” dedi.

Takım arkadaşı kaleci Fabiano Ribeiro'nun performansı içinse Brezilyalı oyuncu, “Sahada olmayı hak ediyor. Bu takım için oynamak isteyen bir oyuncu. Önünde oynayana saygı duyar, kendine şans gelmesini bekler ve en iyi şekilde kendini hazırlar. Volkan'ın eksikliğini hissettirmemek için elinden geleni yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.