Karabükspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda

Spor Toto Süper Lig'de toparlanmak isteyen Fenerbahçe, Karabükspor deplasmanında. Saat 19:00'da başlayacak olan mücadelede sarı-lacivertliler 3 puan arzusunda.

Ligde bugün oynacak Karabük maçında öğrencilerine topu kanatlara yaymaları gerektiğini söyleyen Teknik Direktör Advocaat, “Topu Lens ve Volkan Şen ile buluşturun. Daha fazla kanat organizasyonu istiyorum” dedi. Hollandalı çalıştırıcının hedefi, Lens ve Volkan Şen'in hızından faydalanarak rakip savunmayı zor duruma düşürmek. Saat 19:00’da başlayacak olan mücadele beIN Sports’tan yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Karabükspor: Ahmet, Papp, Dany, Gaman, Barış, Ceyhun, Poko, Traore, Tanase, Bliznichenko, Seleznov

Fenerbahçe: Fabiano, İsmail, Skrtel, Kjaer, Wiel, Josef, Topal, Lens, Alper, Volkan Şen, Van Persie

TEK HEDEF GALİBİYET

Karabük’e konuk olacak Fenerbahçe, 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerde kolu kırıldığı için sezonu kapatan Fernandao dışında eksik bulunmuyor. Sakatlığı geçen Volkan Demirel ise riske edilmeyecek. Karabük karşısında kadroda rotasyona gidecek olan Advocaat, Kjaer ile Lens'e yeniden 11'de görev verecek. Hollandalı çalıştırıcı ayrıca Van Persie, Volkan Şen ve İsmail'i 11'de sahaya sürecek.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Karabük maçı öncesinde F.Bahçe'de, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Volkan Şen ve Stoch sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3'er sarısı bulunan bu 4 futbolcu, Kardemir Karabük karşısında forma giyip kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Akhisar Belediye maçında görev alamayacak.

MİLLİ İSYAN SÜRÜYOR

Alt yaş milli takımlarına, F.Bahçe'den oyuncu alınmaması durumunu, Başkan Aziz Yıldırım belgeyle gündeme getirdi. TFF'ye dilekçe gönderen Yıldırım, U-21 ve U-16 milli takımlarına kendilerinden oyuncu alınmadığını belirtip “Futbolcu seçimlerinde adil bir anlayış hizmete geçirilmelidir” vurgusunu yaptı.