Kemal Özdeş’ten Hüseyin Göçek’e sitem

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, mağlup oldukları Aytemiz Alanyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olan Kasımpaşa umduğunu bulamadı.

Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, “Bugün kaybettik üzgünüm ama maçın kader anları vardı. Castro’nun pozisyonunda penaltı verilseydi skor berabere geliyordu” dedi.

Karşılaşmada 3 gol yemenin kendilerini çok üzdüğünü belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Oynadığımız 8 maçın 6'sında hiç gol yemedik. Bugün 3 gol yemek bizi üzdü. İlk 45 dakika bir oyun ritmi oturtamadık. İkinci 45 dakikada ise rakibin skorun korunma çabası ve topa biraz daha sahip olarak oyuna ortak olabileceğimizi konuştuk. İkinci yarının başında oyunu sahaya yansıttık. İstediğimiz dakikalarda golü de bulduk. Sonra oyunu 2-2’ye getirecek pozisyonlar bulmaya çalıştık. Birkaç final paslarında başarılı olsak, oyunu 2-2’ye getirebilirdik ancak 3’üncü golü yedikten sonra oyundan düştük ve rakip geniş alanlar buldu” dedi.

“Alanyaspor’un aldığı sonucu eleştirmiyorum”

Maçın hakemi Hüseyin Göçek'i eleştiren Kemal Özdeş, “Maçın kader anları vardı. Castro’nun pozisyonunda penaltı verilseydi skor berabere geliyordu. Maçın tamamına baktığınızda 9 sarı kart var. Bizim 35 puanımız var ve daha rahat gözüküyorduk. Biz altımızdaki takımlardan hemen hemen hepsinden puan aldık. Burada maçtan sonra hakeme pozisyonu söylediğimde gördüğümü çaldım dedi. Evet görmemek sorun zaten. Eşit şartlarda oynamak lazım. Alanyaspor’un aldığı sonucu eleştirmiyorum. Tertemiz 3 gol attılar ve 3 puanı kendi açılarından hak ettiler” diye konuştu