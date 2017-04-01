Konyaspor Bursa’yı bekliyor

Spor Toto Süper Ligin 26'ıncı haftasında Bursaspor, yarın Atiker Konyaspor'un konuğu olacak.

Ligin ikinci yarısında istediği sonuçları alamayan, Bursaspor, deplasman kabusuna Atiker Konyaspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Yeşil beyazlılar ligde en son deplasman galibiyetini 22 Ekim’de Aytemiz Alanyaspor’u mağlup etmişti.

HAKEM ALİ PALABIYIK

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ekrem Kan, Kerem Ersoy yönetecek. Dördüncü hakem ise Oktay Taş. Palabıyık bugüne kadar Bursaspor’un 8 maçında düdük çaldı. Yeşil beyazlılar bu müsabakalardan 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle ayrıldı. Bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Palabıyık bu sezon Bursa’da oynanan ve 2-1 kazandığı Antalyaspor maçını yönetmişti.

ÜSTÜNLÜK BURSASPOR’DA

Atiker Konyaspor ile Bursaspor bugüne kadar 28 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda Bursaspor 12, Atiker Konyaspor ise 8 galibiyet alırken, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Bursaspor 28 gol atarken, kalesinde ise 22 gol gördü. İki takım arasında Bursa’da oynanan ilk yarı karşılaşmasını Bursaspor 2-0 kazanmıştı.