Marina Maljkovic: Çok iyi bir takımı yendik

Galatasaray Başantrenörü Marina Maljkovic, "Fenerbahçe’yi yenmek çok zordu. Çok iyi bir takımı yendik" dedi.

Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-73'lük skorla mağlup etti.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Başantrenörü Marina Maljkovic ve oyunculardan Deniz Çolakoğlu açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe galibiyetinin takıma nefes aldırdığını belirten Maljkovic, “Yakın Doğu ile üst üste maçlar oynadık ve kaybettik. Orada Eurocup'ta geldiğimiz noktadan çok mutluyum. Bu maçı kazandığımız için de çok mutlu, gururluyum. Çok farklılıklar oldu. Kulüpte bu sene geçiş sezonu yaşandı. Bu çok kolay bir şey değil. İyi bir şekilde geçirdiğimiz için çok mutluyum. Fenerbahçe'yi yenmek çok zordu. Çok iyi bir takımı yendik. Biz her zaman maç maç bakıyoruz. Şu andaki yerimizden memnunum. Yabancı biri olarak Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe derbilerinin öneminin farkındayım” şeklinde konuştu.

Çolakoğlu: “Finale kadar gitmek istiyoruz”

Deniz Çolakoğlu ise, “Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Sonra geri döndüğümüz zamanlar oldu. Orada iyi mücadele verdik ve kazanmasını bildik. Geri düşüp, farkı bir skorla kazanmak çok güzel. Biz hala şampiyonluk yarışında adımızın olduğunu belirtmek istiyoruz. Böyle mücadele edersek iyi bir yerde bitirip, Play-Off’u düzgün atlatıp, finale ilerlemek istiyoruz” diye konuştu.