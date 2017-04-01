Mustafa Denizli: Semih’in tecrübesi bizim için önemli

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçın son dakikalarında oyuna girerek, topu ağlarla buluşturan Semih'in tecrübelerinin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

TFF 1. Lig’de oynanan Bandırmaspor-Eskişehirspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçın son dakikalarında oyuna girerek, topu ağlarla buluşturan Semih’in tecrübelerinin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Denizli, yaptığı açıklamada, “Zaman kısaldıkça kalan maçların önemi çok daha fazla ön planda. Bugün iki tane çok önemli amacı olan takımın maçı. Biz yukarıdaki yerimizi muhafaza etmek, Bandırma ligde kendini rahatlatacak bir skoru elde etmek için her türlü çabayı gösterdik. Bugün kazandığımız 3 puan önümüzdeki haftalarda özellikle bizim adımıza ne kadar önemli onu birlikte yaşayacağız. Oyunu değerlendirdiğimiz zaman girilen pozisyonların karşılığı değil. Bandırma’nın ikinci yarı 2-3 tane net pozisyonu, bizim de en az o kadar net pozisyonumuz var. Pozisyon açısından, spor açısından zengin olmayan bir müsabaka. Hava şartları açıkçası beklediğimizden daha iyiydi. Dün Bandırma’ya geldiğimiz zaman bir fırtınayla karşılaştık. Rüzgarlı bir günde oynamak belki oyunun sonucunu daha farklı etkileyebilirdi. Şartlar ne olursa olsun bu şehrin takımı yoluna devam edecek. Biz bu isteğimizi haftalardır söylüyoruz, biliyoruz. Yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz. Dolayısıyla bugün son derece önemli bir üç puanı hanemize yazdırmak ilerleyen haftalarda rakiplerimiz üzerinde baskımızı daha da fazla hissettirecek. Buna devam edeceğiz” dedi. Eskişehirspor`u Semih Şentürk kurtardı Süper Lig' direkt yükselmek isteyen Eskişehirspor, deplasmanda Bandırmaspor'u oyuna 85'te giren Semih Şentürk'ün 88. dakikada attığı golle 1-0 yendi. İlgili Haberi Oku

“Eskişehir iyi yolda”

Teknik Direktör Denizli, Eskişehirspor’un iyi bir yolda olduğunu ancak kart cezalıları ve sakatlıklarla ilgili problemler olduğunu belirterek, “Semih benim yeni tanıdığım bir futbolcu değil. Profesyonel futbol yaşamına benimle başlayan bir futbolcu. Bir kriz dönemi geçirdi. Ama golcüler özelliklerini kaybetmezler. Ne olursa olsun Semih’in tecrübesi bizim için son derece önemli. Bugünde kısa süre oynamasına rağmen maçta en çok hatırlanacak futbolcu Semih olacak. Bu haftalar yeni kahramanlar ortaya çıkarmak için son ve en önemli haftalardır. Dolayısıyla Semih ve arkadaşları bundan sonra aldıkları süreleri en iyi ve sağlıklı değerlendireceklerdir. Eskişehir iyi yolda. Her hafta bir kaç oyuncumuzla kart problemi ve sakatlık problemi yaşıyoruz. Bugün iki tane kart cezalısı, bir tane de kaptanımız hafta içi yaşadığı sakatlığından dolayı riske atmak istemedik. Bizim önümüzdeki hafta daha geniş bir kadro ile Adana maçına hazırlanmamızı sağlayacak. Hepsi iyi mücadele etti ama ilk yarıda düşündüğümüz futbolu oynayamadık. Bunu haftaya futbol olarak da telafi ederiz” şeklinde konuştu.