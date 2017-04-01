Oğuz Çetin: Şiddetli bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından her iki teknik adam da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig’in 26. haftasında seyirci önünde Boluspor’a 2-1 mağlup olan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Oğuz Çetin maçın ardından yaptığı açıklamada, asıl amaçlarının oyun boyunca sıfır hata ile oynayabilmek olduğunu söyledi.

“Şiddetli bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz”

Maçın başında tek gol yediklerini anımsatan Çetin, “Oyun başındaki tel golle tüm çabamız boşa gitti. Geçen haftalarda dolduğu gibi maçın başında mağlup düştük. Dakika 70’e kadar efor sarf ettik. Daha sonra oyuna hakim olduk ama maalesef golü yakaladıktan sonra bunun değerini bilemedik. Bu değeri kaybedip ikinci golü yedik. İçinde bulunduğumuz durum hiç kolay değil. Soğukkanlılığımızı koruyarak, doğru bir takım izlenime ulaşmamız lazım. Attığımız gölün ardından bunun da kıymetini bilemedik. Önümüzdeki maçlar çok önemli. Birlik ve beraberlik içerisinde, akılcı bir şekilde Altınordu maçına hazırlanacağız. Bu maça da en iyi şekilde çıkarak, puan alarak daha iyi duruma geleceğiz. Şiddetli bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

“Akılcı hareket etmemiz lazım”

Takımın alt sıralarda olmasının çok üzücü olduğunu vurgulayan Çetin, “Son 8 hataya girerken daha fazla birlik ve beraberlik içerinde olmalıyız. Anca bu durumu bu şekilde düzeltebiliriz. 8 maç 24 puan demektir, kaybedilmiş bir durum yok ama zor durumdayız. Bu yüzden çok akılcı davranmamız lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde akılcı hareket etmemiz lazım. Bu aklı hep beraber koruyacak mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çapa: “Çabuk gol sayesinde oyun istediğimiz gibi gitti”

Boluspor teknik direktörü Fuat Çapa ise bugün oynanan müsabakanın her iki takım için çok önemli olduğunu aktardı. Oyunun başında çok iyi oynadıklarını bu sadece ilk yarının başında çabuk bir gol bulduklarını anımsatan Çapa, “Çabuk bulduğumuz gol sayesinde oyun, istediğimiz şekle döndü. Bu yüzden karşı takım, bize karşı daha fazla riskli oynadı. Karşı takımdan kazandığımız topları iyi değerlendirdik. Bazı topları ise iyi değerlendiremedik. Takibimizin daha fazla riskli oynadı. Takibimiz, topla daha fazla oynadı. Bizim de çok büyük pozisyonlarımız oldu ancak bunları değerlendiremedik. Bizim takımıza baktığımız zaman yediğimiz golden sonra oyunu çok iyi değerlendiriyoruz. Golü bulduğumuz zaman da çabuk gol yedik. Bugün de bu şekilde değerlendirdik. Oyuna giren oyuncuların takıma katkıları çok fazla oldu. Bugün galibiyetin mutluluğunu yaşıyoruz. Göztepe maçımız var, bunun hazırlığını yapacağız” diye konuştu.