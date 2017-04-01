Okan Buruk: Abdullah hocaya karşı ilk galibiyetimi aldım

AKHİSAR Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 90+4'üncü dakikada Cikallleshi'nin golüyle 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ardından bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Takımıyla çıktığı ilk sınavı 3 puanla geçen Buruk, “Bugün önemli bir galibiyet aldık. Maçın başından sonuna kadar taktiksel olarak istediğimizi yaptık. Kenarları kullandık, pozisyonlar bulduk. Kalemize geldikleri her pozisyonu değerlendirebilecek bir takımla oynadık. Futbolcularım çok istekliydi ve son dakikada galibiyet geldi. Bizim için kritik bir galibiyetti. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Ligde aşağıya bakmıyoruz. Bundan sonra ilk 10 sıra içerisine girebilmek için mücadele edeceğiz” dedi.

Daha önce A Milli Takım’da yardımcılığını yaptığı hocası Abdullah Avcı’ya rakip olan Buruk, “Abdullah Hoca’ya karşı ilk galibiyetimi aldım. Medipol Başakşehir çok iyi bir takım ve iyi bir kulüp. Onların şampiyonluk ipini göğüslemelerini en çok isteyenlerden biriyim ama bizim de puana ihtiyacımız vardı” diye konuştu.