Rıza Çalımbay: En iyi yerde bitirmeye çalışıyoruz

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi mücadele ederek iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor'u 90+3'de El Kabir'in ayağından bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, çok güzel bir maç olduğunu belirterek maça iyi başladıklarını ve golü erken bulduklarını söyledi.

Hakemin atmaması gereken bir oyuncularını attığını savunan Çalımbay, “10 kişi kalınca iki takım da galibiyet için oynadı. İki takımı da tebrik etmek lazım. Kayserispor ikinci yarıya iyi başladı. Ama sonra onların oyununu çözdük. Bu seneyi ilk 10 içinde bitirmek düşüncemiz. En iyi yerde bitirmek için çalışıyoruz. Sonuncu sıradaki takımı aldık, 2 puanımız vardı. Tüm takımımı taraftarı ve yönetimi kutluyorum” dedi.

Maçta baştan sona iyi oynadıklarını aktaran Çalımbay, “İyi mücadele ettik, iyi bir galibiyet aldık. Kayserispor'da kaliteli bir takım. Maçın kolay geçmeyeceğini biliyorduk, taraftarımıza son dakikada galibiyet hediye ettiğimiz için mutluyuz. Kalan son 8 maçı iyi bitirmek için çalışacağız. Ligde kolay bir maç yok. Trabzonspor'la burada oynayacağız. İlk maçı kazandığımız için avantajlıyız. O maçı da kazanmamız gerekiyor. Ama öncelikle Gençlerbirliği maçını kazanmalıyız. Her şey bizim elimizde. İyi bir istikrar yakaladık. Önemli olan ligin sonunu iyi yerde bitirmek. Ama kolay maçlarımız yok” diye konuştu.

“Penaltı verilmedi”

Çalımbay, hakemin yüzde yüz penaltıları vermediğinin altını çizerek, “Hakeme bir şeyler söylemeye çalıştım. Ama yardımcılarıyla iyi diyalog kuramadı. Hiçbiri karar veremedi. Ne olduğuna karar veremediler. Ne yapayım, yapacak bir şey yok diyor. Charles olaya müdahale etmedi. Bize göre karar yanlıştı. Büyük bir kargaşa oldu” dedi.

“Yabancı gelsin”

Yabancı kuralıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Çalımbay, “Yabancı oyuncu gelsin. Gelmesi de gerekiyor. Ama kriter konması gerekiyor. Milli sayısını koymak gerekiyor. Kulübede oturuyorsa anlamı yok. Temiz kaliteli oyuncular almalıyız. Kriter gelirse aşırı oyuncu almazsınız. Tüm Avrupa'da yabancı serbest. Ama İtalya ve İngiltere'de kriter var. O zaman buraya tüm yabancı oyuncular gelir” açıklamasını yaptı.