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ALANYASPOR
01 Nisan 2017 16:03
AYTEMİZ ALANYASPOR
3 - 1
KASIMPAŞA
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Safer Susic: Artık ligde kaldık diyebiliriz

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
19:371 Nisan 2017
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Safer Susic: Artık ligde kaldık diyebiliriz

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile mücadele eden Aytemiz Alanyaspor sahadan 3-1'lik skorla ayrıldı.

Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli teknik direktör Safet Susic, “Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Bu galibiyetten sonra büyük bir adım attık. Artık ligde kaldık diyebiliriz” dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Safet Susic, rakipleri Kasımpaşa'nın zor bir takım olduğunu söyledi. Susic, “Maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Kasımpaşa son 6 haftada 14 puan aldı. Bu iyi bir takım olduğunu gösteriyor. Bu galibiyetten sonra çok büyük bir adım attık. Artık ligde kaldık diyebiliriz. Ancak aynı ciddiyette diğer maçlara çıkacağız. Ben hakemler hakkında yorum yapmıyorum. Biz çok pozisyonlara girdik, karşı takımın da pozisyonları oldu. Netice olarak hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” dedi.

Etiketler
alanyaspor Safet Susic spor toto süper lig
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