Samet Aybaba: Tek hedefimiz şampiyonluk

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kaliteli bir takıma sahip olduklarını söyleyerek, "Rakipler kadar koşacağız, onlar kadar isteyeceğiz. Bunları yaptığımızda kalitemiz ortaya çıkacak. Tek hedefimiz şampiyonluk" dedi.

Mesut Bakkal’ın istifasının ardından TFF 1. Lig takımlarından Sivasspor’un başına getirilen Samet Aybaba, yarın taraftarı önünde ilk karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. Aybaba, ilk maçın çok önemli olduğunu ve iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, “Takımımızın kalitesi belli. Rakipler kadar koşacağız, onlar kadar isteyeceğiz. Bunları yaptığımızda kalitemiz ortaya çıkacak. Tek hedefimiz şampiyonluk. Herkesi maça bekliyoruz. Futbol keyif oyunudur. İnsanlar ne kadar çok gelirse oyuncunun coşkusu da o kadar artar” diye konuştu.

Sivasspor’un doğru yönetildiğine dair genel bir kanı olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, “Burada her şeyin dışarıda konuşulduğu gibi olduğunu gördüm. Gayet keyifli, oyuncularımız da kaliteli, insan kalitesi de iyi. Hiçbir sıkıntımız yok. Önemli olan başarı” şeklinde konuştu.

Ligde 2. sırada bulunan Sivasspor, yarın 4 Eylül Stadı’nda Manisaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Tokat’ın yardımcılıklarını ise Oğuz Terzi ve Erkan Akbulut yapacak.