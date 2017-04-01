Sergen Yalçın: Bireysel hatalarımız arttı

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bireysel hatalardan yedikleri iki golle maçı kaybettiklerini söyledi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'a 90+3'de yediği golle 2-1 mağlup oldu.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

İkinci yarıdaki oyunla maçı kaybetmeyi hak etmediklerini aktaran Yalçın, “Çok iyi oynadık, beraberliği bulduk öne de geçebilirdik. Gol pozisyonları da bulduk. Son haftalarda çok fazla hata yapmaya başladık. Bireysel hatalar arttı. Bundan kaynaklı goller yemeye başladık. İki golü de yemememiz gerekirdi. Geriye düşünce maçı çevirmek kolay olmuyor, son dakika yediğiniz golden sonra. Oyunu çevirecek zamanda yoktu. Yaptığımız hataları yapamamaya çalışacağız. Üzülecek zamanımız yok. 8 değerli maçımız kaldı. Kazanıp kümede kalma hattının üzerine çıkmak istiyoruz” dedi.

Yalçın, ligde kalma puan hattının 35'in üzerine çıkmayacağını belirterek, bu puanın 33'e de inebileceğini belirtti.

“Hakem tansiyonu yükseltti”

Hakem hakkında da konuşan Yalçın, “Hakem tansiyonu yükseltti. Rakibe bir darbesi yok. Sadece rakibe gitti. Kırmızı kart ağır. Net bir şey yapması lazım. İkinci sarı karttan rakibi attı. Hocaların kendini kontrol etmesi lazım. Erkan'ın da kendini kontrol etmesi lazım” ifadelerine yer verdi.

“Uzun vadede iyi olabilir”

Yabancı konusunun sıkıntılı bir sürece girdiğini dile getiren Yalçın, “Takımlar yabancı oyuncularla kontratı yaptılar. Biranda bunun sayısını düşüremezsiniz. İptal ederse kulüpler kayba uğrayabilir. Kısa vadede değil ama uzun vadede iyi olabilir” değerlendirmesini yaptı.