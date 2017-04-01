Sezon sonuna kadar ‘Derdiyok!’

Igor Tudor, sezon sonuna kadar santrfor bölgesinde formayı Eren Derdiyok'a emanet edecek.

Sezonun sonuna kadar hata yapmadan hem kendini kanıtlamak hem de Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Galatasaray teknik patronu Igor Tudor, hücum hattında değişikliğe gitmeyi düşünüyor. Hırvat hoca, santrfor pozisyonunu Eren Derdiyok'a vermeyi planlıyor.

Yıldız futbolcunun idman performansından memnun olan Tudor, sezonun kalan bölümünde Eren'i santrforda oynatacak. Igor Tudor, Cimbom'daki günleri sayılı olan Lukas Podolski'yi Bruma'nın yokluğunda gerçek mevkii olan sol kanatta değerlendirecek.

Bruma'nın dönüşüyle Poldi yedek kalacak ve Eren'in ilk 11'deki yeri değişmeyecek. Süper Lig'de attığı 10 golle Galatasaray'ın en skorer ismi olan Eren Derdiyok, kalan haftalarda Süper Lig'deki rekoru olan 13 golü geçmek için mücadele edecek.

Mesut YILDIRIM / SÖZCÜ