Sneijder: Galatasaray’a borcumu ödeyeceğim

Sneijder: Galatasaray’ı ve Türkiye’yi çok seviyorum. Burada çok güzel günler geçirdim. Bu sezon en kötü ihtimalle lig ikincisi olarak sezonu bitirmeliyiz. Ben elimden gelenin en iyisini yaparak borcumu öyle ödemek istiyorum.”

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Wesley Sneijder, kalan 9 haftaya damgasını vurmak istiyor. Önümüzdeki yıl Çin veya ABD'ye transfer olması beklenen ve yönetimin de 5.3 milyon Euro'luk yıllık ücreti nedeniyle gözden çıkardığı Hollandalı futbolcu, Galatasaray'a borcunu ödemek istediğini ifade etti. 1 yıl sözleşmesi olmasına rağmen ABD'ye açık kapı bırakan Sneijder, Poldi gibi elinden geleni yapacak.

7.5 MİLYON EURO'YA GİDER

Menajeri Guido Albers ve yönetimle masaya oturduktan sonra kararını verecek olan yıldız oyuncunun, takım arkadaşlarını motive ederek “En kötü lig ikincisi olarak sezonu bitirmeliyiz. Ben elimden gelenin en iyisini yaparak borcumu öyle ödemek istiyorum” dediği öğrenildi. Sneijder'ın 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyecek kulüp çıkarsa, yönetim hemen gönderecek.

BİLETLERE İLGİ AZALDI

Süper Lig'de zirve yarışının gerisinde kalan Galatasaray'a taraftarının da inancı azaldı. Pazartesi günü oynanacak olan ve en ucuz biletin 30 TL olduğu Adana karşılaşmasının biletlerine, taraftarlar beklenen ilgiyi göstermedi