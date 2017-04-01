Trabzonspor Medical Park 66- 75 Banvit / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Ligi 24. haftasında Trabzonspor Medical Park evinde Banvit’e 66-75 mağlup oldu.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 24’üncü haftasında Trabzonspor Medical Park, Hayri Gür Spor Salonu’nda konuk ettiği Banvit’e 66-75 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Kadji 13 ve Wright 12 sayıyla takımlarının en skorer isimleri olurken, Banvit’te ise Orelik 24 ve Theodore 19 sayıyla skora katkı sağladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor Medical Park, Moody ve Kadji’nin sayılarıyla bir anda farkı açarken, Banvit, Orelik ile Theodore’un üçlükleriyle farkı azaltmaya çalıştı. İlk periyot ev sahibi ekibin 22-19 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyota iyi başlayan taraf Banvit oldu. Konuk ekip Orelik ve Furkan’ın sayılarıyla farkı kapatıp öne geçti ancak maçtan kopmayan Trabzonspor Medical Park, Kadji ile Erol Can’ın basketleriyle oyunda yeniden dengeyi kurdu, Wright’ın son saniye basketiyle ise devreye 37-35’lik skorla önde girdi.

Üçüncü periyotta oyunda ağırlığını hissettiren Banvit, Furkan ve Theodore’un sayılarıyla üstünlüğü ele aldı. Trabzonspor Medical Park ise Wright ve Gutierrez’in basketleriyle oyunda kalmaya çalıştı ancak bu periyot 51-50 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Son periyotta ev sahibi ekip yaşadığı top kayıplarıyla birçok fırsattan yararlanamadı. Kazandığı topları iyi kullanan Banvit ise özellikle Orelik ile Furkan’ın basketleriyle farkı daha da açtı ve karşılaşmayı 64-75 kazanmayı başardı.

TRABZONSPOR MEDİCAL PARAK’TAN ANLAMLI PANKART

Bu arada 1-7 Nisan Kanser Haftası’na dikkat çekmek için Trabzonspor Medical Park, maç öncesi parkeye ‘Erken teşhis hayat kurtarır’ pankartı ile çıktı.

Trabzonspor Medical Park 66- 75 Banvit

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xxx), Halil Baldemir (xxx), Mehmet Şahin (xxx)

TRABZONSPOR MEDİCAL PARK: Moody (xx)10, Gutierrez (xx)10, Hardy (xx)7, Wright (xxx)12, Duşan (xx)6, Kadji (xxx)13, Ozan (x), Erol Can (xx)6, Lee (x)2, Mustafa (x), Özgür (x)

BANVİT: Vidmar (xx), Chappell (xx), Theodore (xxx)19, Muric (xx)5, Orelik (xxxx)24, Kulig (xxx)8, Furkan (xxx)15, Tolga (xx)3, Merthan (xx)1, Metehan (x)

1. PERİYOT: 22-19

İLK YARI: 37-35

3. PERİYOT: 50-51