Tudor bizi kandırdı

“Hiç kimseyle vedalaşmadan gitti. Ancak biz en başından bilseydik, kendisini çiçeklerle gönderirdik. G.Saray gibi bir kulübe gitmesi, bizim için de gurur olurdu. Ancak artık kendisiyle işimiz olmaz”

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, kulübü ve eski teknik direktörü Igor Tudor hakkında açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcıdan, G.Saray ile görüştüğü bilgisinin kendilerine geldiğinde “Böyle bir şey yok” cevabı aldıklarını söyleyen Başkan Tankut, şöyle konuştu:

“Biz hocamıza güvendik ve kendisine itimat ettik. Gelip bize ayrılmak istediğini söyleseydi, kendisine saygıyla bakardık.”

KİMSEYLE VEDALAŞMADI

“Tudor hiç kimseyle vedalaşmadan gitti. Ancak biz en başından bilseydik, kendisini çiçeklerle gönderirdik. G.Saray gibi bir kulübe gitmesi, bizim için de gurur olurdu. Sezon başı göreve geldiğinde Tudor'u kimse tanımıyordu. Onu, Karabük sayesinde tanıdılar, benim emeğim var. Tudor'la bu saatten sonra işimiz olmaz, tekrar geri dönerse biz kabul etmeyiz. Zaten döneceğini de tahmin etmiyorum.”

KIRGINLIKLARIM VAR

“Galatasaray, çok gurur duyduğum bir camia. Asla camiaya karşı bir söz kullanmadım ve kullanmam da. Ama Dursun Özbek ve yönetimi bize böyle bir taleple gelse, daha güzel olurdu. Kırgınlığım var. O günden sonra G.Saray camiasından bizi destekleyen açıklamalar da geldi. Büyük bir çoğunluğu, yapılan hareketin doğru olmadığını beyan etti. Etik olmayan bir durum olduğu için konuyu TFF'ye götürdük.”

HEDEFİMİZ AVRUPA

“Hem içeride hem dışarıda iyi oynuyoruz. İlk yarıda kaybettiğimiz maçların yerine puanlarımızı koyabilirsek, Avrupa görebilirdik. 27 puan var ve kimin ne yapacağı belli değil. Karabükspor'un hedefi her zaman Avrupa kupalarıdır.”

BEŞİKTAŞ LYON’U ELER

“Kim daha iyi oynuyorsa, o şampiyon olsun. G.Saray ve F.Bahçe de kopmuş değil. 27 puan var. Kim kaza yapar, belli değil. Beşiktaş ve Başakşehir diğerlerinden bir adım önde. Beşiktaş, UEFA'da çok iyi işler yapıyor. Lyon'u eleyip kupayı alırlar. Şenol Güneş'i takdir ediyorum. Türk futboluna çok katkısı olmuştur.