Yeni Malatyaspor adım adım Süper Lig’e

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştığı Elazığspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Malatya ekibi 53 puana yükselirken Süper Lig yolunda dev bir adım attı. Konuk takım ise 28 puanla 12. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sol kanattan Murat Yıldırım'ın açtığı ortada kaleci Çağlar'ın elinden kaçırdığı topa arka direkte topla buluşan Eren Tozlu'nun röveşatasında meşin yuvarlak yandan auta gitti.
51. dakikada sol kanatta topla buluşan Dialiba'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top direkten döndü. Dönen topu kale sahasında kontrol eden Eren Tozlu'nunvuruşunda kaleci Çağlar topu kornere çeldi.
60. dakikada ceza yayı üzerinde Dialiba'nın pasında topla buluşan Eren Tozlu'nun yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
71. dakikada sağ kanattan İrfan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi ön direkte Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Koray Gençerler xx, Cumhur Altay xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Caner, Rahman Buğra, Murat Akça, Sezer, İrfan (Mba dk. 73), Murat Yıldırım, Azubuike, Dialiba, Pereira (Yiğitcan dk. 90+4), Eren (Amutu dk. 88)
Elazığspor: Çağlar, Mehmet Yiğit, Mehmet Ozan, Onur, Berk, Hakan, Binya (Mesut dk. 69), Traore, Diarra (Cajic dk. 46), Youssef (Timur Bayram dk. 88), Kehinde
Gol: Eren Tozlu (dk. 60) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Eren Tozlu, Murat Yıldırım, Murat Akça, Azubuike (Evkur Yeni Malatyaspor) Çağlar, Hakan Bilgiç (Elazığspor)