Zoran Barisic: Net pozisyonlar vardı

Spor Toto Süper Lig’de Kardemir Karabükspor sahasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, “İlk yarıda kötüydük. Fakat ikinci yarı Fenerbahçe’den çok daha iyi futbol oynadığımızı söyleyebilirim” dedi.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, takım oyuncularını tebrik etti. Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini ifade eden Barisic, maç öncesi üç önemli oyuncunun sakat olması olduğunu ifade etti.

İkinci yarı Fenerbançe’den daha iyi oynadıklarını belirten Barisic, “Öncelikle arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten bugün çok iyi mücadele ettiler. Çok iyi bir oyun sergilediler. Maçtan önce sakatlıklarla alakalı sıkıntımız vardı. 3 sakat oyuncumuz vardı. Onun dışında ilk yarıda Latovlevici ve Tanase'nin sakatlığı oldu. Bu bizim ilk yarıda denge kurma anlamında sorunlar yaşamamıza sebep oldu. Fakat yerine gelen arkadaşlar onları telafi ettiler. İlk yarı daha kötüydük. Fakat ikinci yarı Fenerbahçe'den çok daha iyi futbol oynadığımızı söyleyebilirim. Çok net pozisyonlarımız vardı. Bu pozisyonları değerlendiremedik. En azından buradan bir puan ile çıkabilirdik. Ama başaramadık. Ben yine buradan arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Çok iyi oynadılar bugün” dedi.