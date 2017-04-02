Akhisar Belediyespor nefes aldı

Akhisar Belediyespor, yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde çıktığı ilk maçta şampiyon adaylarından Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek derin bir nefes aldı.

Spor Toto Süper Lig’de üst üste 3 yenilgi aldığı için düşme hattının bir basamak üzerinde kalan Akhisar Belediyespor, bu galibiyetle 30 puana ulaşarak bitime 8 maç kala 5 sezondur yer aldığı ligde yaşadığı düşme korkusunu büyük oranda üzerinden attı. İhtiyaç duydukları bir galibiyet aldıklarını söyleyen Okan Buruk, “Bizim için çok kritik bir 3 puandı” dedi. Futbolcularının sahada maçın ilk saniyesinden son saniyesine kadar istediklerini yaptığını ifade eden Okan Buruk, “Ligde artık alt sıralara bakmayacağız. Hedefimiz sezonu ilk 10 takım içerisinde tamamlamak olacak” diye konuştu.

SALI GÜNÜ YİNE OYNAYACAKLAR

Akhisar Belediyespor, 4 Nisan Salı günü Medipol Başakşehir’le Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bir defa daha oynayacak. İstanbul’da 1 Mart’ta oynanan ilk müsabakadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan yeşil siyahlı ekip, her türlü galibiyet ve golsüz beraberlikte yarı finale çıkacak.

BİRBİRLERİNİN RAKİBİ OLDULAR

Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir mücadelesi, daha önce birbirlerini iyi tanıyan 2 teknik adamı, karşı karşıya getirdi. Faal futbolu 2010 yılında yine Abdullah Avcı’nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir’de bırakan Akhisar Belediyespor teknik direktörü Okan Buruk, 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım’da Avcı’nın yardımcılığını da yaptı. Okan Buruk, bu sezon Göztepe’yi çalıştırdığı dönemde Abdullah Avcı’ya Ziraat Türkiye Kupası’nda da rakip oldu. Akhisar Belediyespor’un başında çıktığı ilk müsabakasında Abdullah Avcı’yı avlayıp şampiyonluk yarışında rakibine ağır darbe indiren Okan Buruk, 90 dakikanın ardından da, “Abdullah Hoca’ya karşı ilk galibiyetimi aldım. Medipol Başakşehir, çok iyi bir takım ve iyi bir kulüp. Şampiyonluk ipini göğüslemelerini en çok isteyenlerden biriyim ama bizim de puana ihtiyacımız vardı” dedi.

KİRALIK KABUS

Medipol Başakşehir’den ligin devre arasında Akhisar Belediyespor’a kiraladığı Sokol Cikallleshi, bonservisini elinde bulunduran İstanbul takımına şampiyonluk yolunda engel oldu. 1.5 sezon formasını giydiği Medipol Başakşehir’le Mayıs 2019’a kadar kontratı bulunan Arnavut futbolcu, dünkü maçta 83’üncü dakikada oyuna dahil oldu. Medipol Başakşehir galibiyet için yüklenirken 90+4’üncü dakikada sahneye çıkan Cikallleshi, ceza sahası ön çizgisinden attığı müthiş golle, takımına 3 puanı getirdi. Akhisar formasıyla 2’nci defa ağları sarsan Arnavut oyuncu, Medipol Başakşehir’in Beşiktaş’tan liderliği maç fazlasıyla devralma umutlarını da bitirdi. Haftaya Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde başlayan Medipol Başakşehir, yediği golle bitime 8 maç kala şampiyonluk yarışında büyük kayıp yaşadı.