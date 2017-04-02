Amatör maçta bir yanda olay bir yanda kolbastı

Trabzon’da bugün oynanan Bölgesel Amatör Ligi 3. Grup maçında Bahçecikspor ile Iğdır Arasspor 0-0 berabere kalırken, maç sonrasında tribünden atılan su şişeleri olayların çıkmasına neden oldu.

Iğdır Arassporlu futbolcuların soyunma odası önünde Bahçecikspor yöneticileri ile Iğdır Arassporlu futbolcular ve yöneticiler arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, bu olaylar yaşanırken Bahçeciksporlu futbolcuların kolbastı oynamaya devam ettikleri gözlendi.

Bölgesel Amatör Ligi 3. Grup'ta lider olan Iğdır Arasspor Trabzon temsilcisi Bahçecikspor'a Yavuz Selim stadı'nda konuk oldu. Maça en yakın rakibi Arsinspor'un 4 puan önünde başlayan Iğdır Arasspor, düşme potasında bulunan Bahçecikspor'u mağlup edemeyince karşılaşma 0-0 sona erdi. Aldığı bir puanla kümede kalma yolunda büyük avantaj sağlayan Bahçeciksporlu futbolcular karşılaşma sonrasında saha içinde kolbastı oynarken, soyunma odasına üzgün bir şekilde giden ve belki de şampiyonluğu kaybeden Iğdır Arassporlu futbolculara kale arkası tribünlerden pet su şişeler atılmaya başlandı. Su şişelerinin atılmaya başlaması ile birlikte Mavi Beyazlı futbolcular da gelen su şişelerini tribüne gönderdi. Ortam bir anda gerilirken, polis ve Bahçeciksporlu yöneticiler araya girerek olayları yatıştırmaya çalıştı. Gözüne pet su şişesi gelen bir polis de çıkan olaylarda yaralanırken, soyunma odasındaki Iğdırsporlu futbolcular da polise ve Bahçeciksporlu yöneticilere pet şişe atarken, olaylar güçlükle yatıştırıldı. Tüm bu olaylar yaşanırken Bahçeciksporlu futbolcuların kolbastı oynamaya devam ettikleri gözlendi.